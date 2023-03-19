19 марта 2023, 14:38
Путин напомнил о наличии гиперзвукового оружия у России
Президент Путин напомнил об имеющемся гиперзвуковом оружии у России
Россия обладает мощнейшим гиперзвуковым оружием, хоть и фактически не применяет его. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил президент страны Владимир Путин.
«Для развития сухопутных войск нам сделать нужно еще очень много. Но вот в 2014 году нас не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Оно есть, хоть и мы фактически его не применяем. Есть и другие современные системы, которых не было еще в 2014 году», — сказал он.
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Путин заявил, что Россия не могла не поддержать жителей Крыма в 2014 году, когда на них «наезжали нацики».
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«В Крыму все с колес произошло. Для всех это очевидно. Мы не могли им отказаться в защите и поддержке», — добавил президент.
Ранее глава государства напомнил, что финансовая система России осталась в стабильном состоянии, хотя ей предрекали крах из-за беспрецедентного санкционного давления.
Оружие
Владимир Путин
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