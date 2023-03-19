19 марта 2023, 14:18
Путин назвал стабильной финансовую систему России
Президент Путин: финансовая система России не рухнула, несмотря на ожидания противника
Финансовая система России находится в стабильном состоянии, несмотря на ожидания ее разрушения со стороны западных стран. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент Владимир Путин.
«У нас в финансовой системе все работает, ничего не рухнуло, несмотря на ожидания противника», — сказал он.
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По словам Путина, Россия много чего сделала с 2014 года для развития импортозамещения и укрепления экономики, в том числе по критически важным направлениям жизнедеятельности страны.
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«Банки наращивают свои возможности, финансовая система функционирует, и карта „Мир“ работает», — добавил президент.
Отвечая на вопрос о вероятности проведения специальной операции в 2014 году, Путин отметил, что у этого решения не может быть сослагательного наклонения.
В воскресенье, 19 марта, Путин приезжал с рабочим визитом в Мариуполь, а также посетил командный пункт СВО в Ростове-но-Дону.
Россия
Владимир Путин
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