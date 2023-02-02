Армия 02 февраля 2023, 10:52 Пусковые установки «Ярс» вышли в полевые районы в Барнаульском ракетном соединении Минобороны: установки «Ярс» вышли в полевые районы в Барнаульском ракетном соединении РИА «Новости»

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Боевые пусковые установки «Ярс» вышли в полевые районы в Барнаульском ракетном соединении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Стратегические ракетные подразделения отработают поставленные учебные задачи по совершению интенсивных маневров на маршрутах боевого патрулирования, в том числе в ночное время суток.

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«Всего расчеты „Ярса“ выполнят поставленные задачи в марше протяженностью до 100 километров», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Согласно информации ТАСС, в месте дислокации Барнаульской дивизии Ракетных войск стратегического назначения находятся четыре полка, в распоряжении каждого — до девяти мобильных установок «Ярс».

В конце декабря стало известно, что Минобороны России приняло решение о загрузке баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку.

Некоторые западные СМИ увидели в этом предупреждение Западу, однако военный эксперт Роман Насонов объяснил «360», что подобные меры — обычная техническая и рутинная работа.