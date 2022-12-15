Эксклюзив 15 декабря 2022, 14:30 «Абсолютно техническая часть работы». Ветеран боевых действий не увидел в загрузке «Ярс» сигнала Западу Член КС Росгвардии Насонов назвал загрузку МБР «Ярс» в пусковую установку плановой Пресс-служба Минобороны

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Российские военные загрузили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» в шахтную пусковую установку. Британские СМИ увидели в этом предупреждение Западу, но эксперт по ОДКБ, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов сказал «360», что на самом деле такая замена — рутинная техническая работа.

Загрузка длилась около 20 минут. Военные делают это планово, когда появляется необходимость обновить вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Роман Насонов считает, что спецификой именно этой загрузки стала широкая огласка.

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«Многие из иностранных журналистов, военные специалисты и, прежде всего, страны НАТО смотрят на эту абсолютно техническую часть работы, как на что-то сложное, военно-политически значимое», — объяснил он.

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Роман Насонов рассказал, что «Ярс» — не новая разработка, ее давно взяли на вооружение. Ракета, которую загрузили, тоже не первая. Он предположил, что действия военных в Козельском ракетном соединении стали новостью, потому что нет других стоящих событий и тем для обсуждения.

Кроме того, в радиусе ее поражения находятся не только Великобритания и США, но и другие страны. Однако именно британские журналисты обратили внимание на сообщение Минобороны России. Он объяснил это беспокойством Соединенного Королевства — понимая, что ведет абсолютно недружественную России внешнюю политику, оно боится больше других.

Загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» расценили, как сигнал для стран Запада, рассказал RT. Газета Daily Mail назвала это презентацией новой ядерной угрозы.