«Провокации хорошим не закончатся». Военный эксперт объяснил опасность ядерных учений американцев у границ России

Прошедшие у российских границ учения Global Thunder американских бомбардировщиков с отработкой нанесения ядерного удара по России можно рассматривать как опасную провокацию. Оставлять без внимания такое поведение невозможно. Об этом «360» заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он отметил, что если о подобных учениях заявил министр обороны России Сергей Шойгу, то этой информации можно доверять, потому что глава ведомства мог получить ее по линии разведок или по другим каналам связи. Поведение американских военных эксперт назвал недопустимым.

«Нельзя в ходе тренировочных полетов или военных учений прямо заявлять об отработке подобных маневров, потому что это опасно с точки зрения ядерных арсеналов наших государств», — подчеркнул Александр Михайлов.

Эксперт пояснил, что это только повышает градус в отношениях двух держав и нарушает все попытки начать новый диалог. Он напомнил, что на саммите в Женеве президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден обсуждали возвращение к диалогу о глобальной безопасности. Но после этого Москва видит, что США, страны НАТО или стремящиеся туда Грузия и Украина устраивают учения около российских границ.

«Вот эти провокации ничем хорошим не закончатся. Особенно для тех государств, которых пытаются использовать американцы. Мы об этом постоянно заявляем», — отметил Александр Михайлов.

По его словам, Россия может ответить на подобные выпады только одним: укреплять оборону своих рубежей. Речь прежде всего идет об арктическом пространстве, Балтийском море, Крыме и тихоокеанском побережье — всем этим территориям западные военные уделяют особое внимание.

«Мы должны укреплять нашу противоракетную оборону, мы должны сами постоянно вести полеты боевой авиации вдоль наших границ, демонстрируя готовность к отражению любого типа атаки», — перечислил необходимые меры Александр Михайлов.

Он не исключил, что дипломатические заявления может делать российское Министерство иностранных дел, чтобы добиться отрезвления западных стран если не по военным, то по дипломатическим каналам.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 10 американских бомбардировщиков отработали маневры по нанесению ядерного удара по нашей стране в 20 километрах от границы. Он подчеркнул, что маневры проводились одновременно с западного и восточного направлений. По словам министра, активизация военной американской авиации за последний год выросла в 2,5 раза. Только за последний месяц пограничники зафиксировали появление 30 иностранных бомбардировщиков у российских рубежей.