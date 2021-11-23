Американские стратегические бомбардировщики в рамках учений Global Thunder отработали сценарий применения ядерного оружия против России. Всего в маневрах участвовало 10 боевых машин. Активность авиации Штатов у российских границ выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года», — приводит ТАСС слова Шойгу во время переговоров с коллегой из Китая Вэй Фэнхэ.

Глава Минобороны отметил, что некоторые американские бомбардировщики приближались к российской границе на 20 километров. Шойгу обратил особое внимание, что развитие взаимодействия между Россией и КНР сейчас особенно актуально на фоне «усиливающейся геополитической турбулентности».

В начале ноября два стратегических бомбардировщика В-1В Военно-воздушных сил США пролетели в 100 километрах от российской границы над Черным морем. Тогда в Минобороны заявили об освоении американцами территории Украины в военном ключе.