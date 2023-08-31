Технологии 31 августа 2023, 15:54 Мишустин назвал важнейшим событием первый полет импортозамещенного SJ-100 Мишустин: первый полет импортозамещенного SJ-100 — важнейшее событие РИА «Новости»

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Первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 стал важнейшим событием, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он подчеркнул, что все узлы и компоненты воздушного судна полностью произведены в России, поэтому не зависят от зарубежных поставок в эксплуатации и обслуживании.

«Это результат слаженных действий конструкторов, инженеров, рабочих, конечно, летчиков-испытателей. Все они воплотили передовые идеи и разработки в жизнь», — сказал Мишустин.

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В пресс-службе кабмина отметили, что правительство продолжает принимать решения по поддержке российского авиастроения.

В частности, для расширения производства лайнеров МС-21 изменят правила предоставления субсидий из федерального бюджета. Благодаря этому целый ряд предприятий смогут использовать около 20 миллиардов рублей на техническое перевооружение.

Помимо этого, на 2023 год продлят программу субсидирования процентных ставок по кредитам для приобретения российской авиатехники. Также среди прочих мер — упрощение формирования резерва комплектующих и оборудования.

Планируется, что серийное производство российского ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 начнется не раньше 2024 года. Об этом заявил ранее член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.