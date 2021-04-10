Проблемы с английским и вышматом. Минобороны показало зачетку Гагарина

Министерство обороны РФ опубликовало зачетную книжку Юрия Гагарина за время обучения в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Архивные материалы представлены в новом разделе на сайте МО, приуроченном к 60-летию первого полета человека в космос.

Высшая математика — единственный предмет, который требовал особого усердия от Гагарина. На протяжении учебы он всегда получал по ней «хорошо». С остальными предметами у Гагарина всегда было «отлично», за исключением английского на третьем курсе, когда он сдал его на «хорошо».

В числе дисциплин, изученных Гагариным в академии, значится и «радиоэлектронное оборудование космических аппаратов», что было ново для того времени. Гагарин сдал этот экзамен на «отлично».

Минобороны показало документы о первых советских космонавтах в рамках проекта «Земные орбиты покорителей космоса». Помимо Гагарина, в публикацию включили личные дела Германа Титова, Алексея Леонова, Георгий Берегового, Марка Галлая, Георгия Добровольского, Николая Каманина, Владимира Комарова, Константина Феоктистова и Владимира Шаталова.