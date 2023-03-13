Армия 13 марта 2023, 18:03 Призыв в армию в 2023 году пройдет по старым правилам Депутат Картаполов: призыв на срочную службу в 2023 году пройдет по прежним правилам

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Призыв на срочную службу в армию в 2023 году в России пройдет по прежним правилам. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Призыв в нынешнем году пройдет по прежним правилам. Этот год необходим, чтобы военные комиссариаты сверили данные потенциальных срочников, провели уточнение списков и уточнили состав призывного ресурса», — сказал он.

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Парламентарий подчеркнул, что закон о повышении призывного возраста до 21 года рассмотрят на весенней сессии Государственной думы.

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«Вместе с коллегами из Министерства обороны мы пришли к выводу, что лучше, если закон вступит в силу 1 января 2024 года», — добавил Картаполов.

В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу предложил изменить призывной возраст в России, подняв его с 18 лет до 21 года, а предельную планку установить на отметке 30 лет.

Кроме того, он отметил необходимость увеличения численности личного состава вооруженных сил до полутора миллионов человек. Президент страны Владимир Путин поддержал эти изменения.