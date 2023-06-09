Армия 09 июня 2023, 22:12 «Предлагают снять компрометирующие ролики». Пригожин заявил о попытках дискредитировать ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о попытках дискредитировать ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о попытках «групп людей» дискредитировать ЧВК. Военнослужащим и бойцам других подразделений предлагают за деньги переодеться в форму с нашивками ЧВК и снять компрометирующие ролики. Слова Пригожина привела его пресс-служба в Telegram-канале.

Информация об этом, уточнил Пригожин, поступила из различных воинских подразделений, в том числе отдаленных от Артемовска.

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«Неравнодушные к ЧВК „Вагнер“ люди сообщали, что по линии соприкосновения проезжают группы людей, которые предлагают за деньги переодеться военнослужащим и бойцам других подразделений в мультики с нашивками ЧВК „Вагнер“ и снять компрометирующие ЧВК „Вагнер“ ролики», — сказал он.

Все сообщившие об этом заявили, что отказались от подобных предложений. Сейчас выясняется, что за люди предлагают дискредитировать бойцов «Вагнера».

«Выясняем, что это за люди. Возможно, это по заказу украинских спецслужб. Возможно, еще какие-то негодяи», — предположил Пригожин.

Основатель ЧВК выразил надежду на то, что это заявление будет «прививкой для негодяев, которые пытаются сделать подобные постановки».

Ранее Пригожин заявил, что «вагнеровцы» готовы выдвинуться в Белгородскую область, чтобы защитить мирное население. Однако для этого потребуются боеприпасы, добавил он. По его словам, без них приходить бесполезно.