Армия 12 мая 2023, 12:35 Правительство не поддержало освобождение неслуживших от мобилизации Правительство не поддержало проект об освобождении от мобилизации не служивших в армии РИА «Новости»

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Правительственная комиссия не поддержала инициативу депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева, который предложил освободить от частичной мобилизации тех, кто не служил в армии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальный отзыв кабмина на законопроект.

«В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск в случае возникновения угроз <…> расширение перечня категорий граждан, которым <…> предоставляется право на получение отсрочки, <…> нецелесообразно», — отметили в правительстве.

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Ранее Матвеев внес на рассмотрение нижней палаты Совфеда предложение о дополнении одной из статей закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В документе за подписью руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко подчеркнули, что предложенный законопроект требует доработки.

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