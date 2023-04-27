Армия 27 апреля 2023, 07:23 Поставки F-16 на Украину посчитали бессмысленными Business Insider: ВС России уничтожат аэродромы Украины еще до поставок истребителей F-16 РИА «Новости»

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Американские истребители F-16 не помогут Вооруженным силам Украины. Местные аэродромы непригодны для этой техники, а российские войска даже не дадут им подняться в небо, заявил изданию Business Insider специалист по воздушной войне британского аналитического центра Royal United Service Institute Джастин Бронк.

Он предупредил, что эта модель очень хрупкая и капризная с точки зрения условий эксплуатации. Большой воздухозаборник под носом засасывает любой мусор, поэтому F-16 не подойдут полуразрушенные аэродромы советских времен с короткой взлетно-посадочной полосой. Украине придется строить для них специальные авиабазы, а Вооруженные силы России заметят работы и ударят по ним еще до поставки истребителей.

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«Вы будете заниматься ремонтом взлетно-посадочных полос и, возможно, работами по их расширению, и все это хорошо видно», — предупредил специалист.

Джастин Бронк добавил, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация имеет большой потенциал. Ее не задействовали в полную силу, потому что не видели угрозы со стороны ВВС Украины. Однако все изменится, если с украинских аэродромов начнут летать истребители западного производства.

Киевский режим попросил поставить F-16, однако США отказались это делать. На подготовку военных, механиков, площадок и непосредственно передачу истребителей потратят до года.