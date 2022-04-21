Полицейские одного из городов под Харьковом будут работать под руководством МВД ЛНР

Почти 50 бывших украинских полицейских хотят вернуться на службу в полицию Купянска Харьковской области и работать совместно с луганскими правоохранителями. Об этом сообщил глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

«Будут привлечены к работе, уже первые обратились с просьбой о трудоустройстве. Сейчас проводятся <…> специальные проверки и будут открываться нормальные полицейские участки из местных, которые ранее здесь работали», — рассказал он. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, основное руководство местной полиции сбежало, но сотрудники среднего звена остались здесь. Они будут дальше наводить в городе порядок и обеспечивать общественную безопасность, заключил Корнет.

Ранее глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в ближайшее время там может пройти референдум.