Власти освобожденной части Харьковский области не исключили референдума о будущем региона

После того как на освобожденных территориях Харьковской области стабилизируется ситуация, там может пройти референдум или опрос людей о политическом будущем региона. Такое заявление сделал глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев.

«Вы же понимаете, что в демократическом обществе население принимает решение. Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума, и далее будем принимать решение», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Ганчев сообщил, что у местных жителей прижился термин «новая Украина». Он не является политическим. По его словам, люди разделяют понятия «та Украина», которая была до спецоперации, и та, «которой она становится сейчас», то есть «новая».

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Глава государства Владимир Путин заявил, что страна не может отставить без поддержки людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду и издевательствам.