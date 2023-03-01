Армия 01 марта 2023, 10:38 Полет неуязвимых дронов-камикадзе «Бумеранг» показали на видео Минобороны России показало запуск FPV дронов-камикадзе «Бумеранг»

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Российские военные взяли на вооружение быстрые и незаметные для антидронового ружья беспилотники-камикадзе «Бумеранг». Минобороны показало боевой запуск аппарата.

Беспилотник небольшого размера с боевой частью, по словам военных, проходит маршрут легче, чем другие модели, и развивает скорость до 170 километров в час. Аппарат снабдили технологией FPV (first person view) — один оператор следит за передвижениями при помощи очков виртуальной реальности, а второй запускает его и отслеживает направление полета по карте. Другое преимущество «Бумеранга» в незаметности. На коптер не поставили модуль связи со спутником, поэтому антидроновое ружье не может его засечь и уничтожить.

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Бойцы подразделения Воздушно-десантных войск запустили «Бумеранг» над лесополосой. В расчете — всего два человека. Они собрали аппарат, закрепили боевую часть и подняли в небо. Траекторию полета отследили, не сходя с места, при помощи электроники.

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В России также начали испытания первого беспилотного конвертоплана «Vезделет». Разработчики снабдили его системой повышенной защиты, восемью элетродвигателями, возможностью взлетать на четыре километра и разгоняться на 100 километров в час.