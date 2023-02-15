Армия 15 февраля 2023, 16:21 Конвертопланы входят в моду. В России стартовали испытания беспилотного «Vезделета» Военный летчик Попов заявил, что конвертопланы можно использовать для спасения Викимедиа

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Российские разработчики начали испытания первого беспилотного конвертоплана. Эта машина объединяет в себе достоинства самолета и вертолета. Дрон можно будет задействовать не только для военных целей, но и для спасения жизней людей при авариях или катастрофах.

Россия испытывает «Vезделет»

Стартовали испытания первого российского беспилотного конвертоплана «Vезделет». Машина оснащена автопилотом, способна вертикально взлетать и приземляться. Также у дрона повышенный уровень безопасности за счет изменяемой геометрии крыла, сообщило РИА «Новости».

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Конвертоплан может летать на высоте 4000 метров со скоростью свыше 100 километров в час и перевозить до 50 килограммов грузов, проводя в воздухе при полной загрузке до полутора часов. Также на БПЛА планируют установить восемь электрических двигателей.

Создали машину специалисты компании «М-Индастриз». Сейчас конвертоплан тестируют на прочность, проверяют работоспособность и надежность системы летательного аппарата, силовой установки и оборудования.

Конвертоплан США Bell V-22 Osprey, единственный в мире конвертоплан, стоящий на вооружении / Викимедиа

Кавертопланы России

«Vезделет» — не первая разработка отечественных конструкторов. Концепты первых конвертопланов предложили в СССР еще в 30-х годах прошлого века, но ни один из них так и не построили.

Позже, в 1972-м, появился проект винтоплана Ми-30 с парой поворотных винтов. Первые летающие образцы должны были создать в 1986–1995 годах, но этому помешали перестройка и развал Союза.

Одним из первых российских конвертопланов стал ЭРА-100 компании «Аэроксо» — машину представили на авиасалоне МАКС-2015. Позже другая модель этого производителя, Aviabike ERA, стала финалистом конкурса GoFly от Boeing.

Холдинг «Вертолеты России» показали на МАКС-2017 опытный образец экспериментального беспилотного конвертоплана VRT30. Также свой вариант тяжелого дрона готовила группа «Кронштадт». Но самой энергоэффективной и высокотехнологичной разработкой до сих пор считалась TRIADA от ADA Aerospace.

В феврале 2021 года концерн «Калашников» анонсировала в Telegram-канале дрон ZALA VTOL, который совместил в себе качества беспилотника самолетного типа и конвертоплана.

Telegram

Максимальная скорость дрона — 110 километров в час, в режиме самолета он может летать четыре часа и два — как конвертоплан. Аппарат способен передавать одновременно два видеопотока, включая записи инфракрасной камеры, в Full HD.

Два в одном

Конвертоплан — достаточно сложная по техническому исполнению машина, это попытка совместить самолетную и вертолетную схемы в одном аппарате, рассказал «360» заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

«У американцев есть на вооружении конвертопланы в десантно-транспортном варианте, правда, полностью пилотируемые. Их используют для поддержки морской пехоты: машины помогают быстро пересадить группы захвата с десантных кораблей», — объяснил Попов.

К достоинствам конвертоплана, по словам собеседника «360», можно отнести его возможность как самолета летать на достаточно больших скоростях — примерно 400–600 километров в час. При этом машина может, как вертолет, взлетать и садиться строго вертикально.

Для конвертопланов не нужно строить больших аэродромов, взлетно-посадочных полос — он может использовать то, что у него есть «под рукой». Это очень важный показатель. Владимир Попов заслуженный военный летчик, кандидат технических наук, доцент, член экспертного совета всероссийской общественной организации «Офицеры России»

Время строить конвертопланы

В российской армии пробовали использовать конвертопланы, однако они не прижились, добавил Попов. Эти машины достаточно сложны в техническом исполнении, поэтому решили создавать либо вертолеты, либо самолеты с укороченным взлетом и посадкой.

«Беспилотный конвертоплан наверняка будет полезен в армии. Его комбинированная схема позволяет выполнять достаточно широкий ряд десантно-транспортных и разведывательных задач, а также миссии ударного характера», — подчеркнул военный эксперт.

Сегодня высока степень автоматизации процессов, точностных характеристик навигационного плана (ГЛОНАСС, GPS и другие системы пространственно-временного позиционирования) и так далее.

«Системы автоматизации, которые есть у конструкторов и исполнителей, предлагающих какой-то вариант управления, надежные и просты в исполнении. Уже эти два качества говорят о том, что сейчас экономически выгодно создавать такие машины», — отметил Попов.

Дроны помогут спасти жизни

Беспилотный конвертоплан способен работать не только как ударный вариант или для оказания помощи диверсионно-разведывательным группам, подчеркнул пилот. Дрон будет полезен для розыска и спасения людей во время аварийных ситуаций на воздушных судах, кораблях, в автомобилях и поездах.

К месту аварии техногенного характера или катастрофы не всегда возможно благополучно долететь самолетом или вертолетом. На это влияет и погода, и, допустим, какое-то химическое заражение местности, и температурный режим, если речь о лесных пожарах. Но туда можно послать такой беспилотник. Владимир Попов

Дрон легко пройдет опасную зону и окажет помощь терпящим бедствие людям или выполнит какую-то тактическую задачу, например потушит пожар или ликвидирует химическое возгорание. Оператор БПЛА будет в безопасности.

Пилоты готовы идти на риск, чтобы спасти людей, отметил Попов: достаточно вспомнить вертолетчиков, которые засыпали реактор Чернобыльской АЭС, а потом получили лучевую болезнь. Теперь же дроны могут сохранить человеческие жизни.

«Опасных объектов сегодня в мире очень много. Поэтому важно говорить не только о боевом применении этих беспилотных систем. Кроме того, это плюс для экономического развития государства», — подытожил летчик.