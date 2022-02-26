Появилось видео взрыва дамбы, которая перекрывала воду в Крым

Российские военные в рамках специальной операции уничтожили построенную украинскими нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал для подачи воды в Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал», — написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что работа по возвращению воды из Днепра на полуостров продолжается.

Видео ликвидации возведенной карателями дамбы на Северо-Крымском канале, которая на протяжении последних восьми лет блокировала подачу днепровской воды для жителей Крыма, опубликовали на странице телеканала «Звезда» в Instagram.

Кадры уничтожения дамбы, снятые с коптера, также показала газета «Известия».

Бетонную дамбу украинские националисты возвели в 2014 году, после того, как по результатам волеизъявления подавляющего большинства жителей Крыма полуостров воссоединился с Россией.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины для защиты мирного населения от агрессии киевского режима. Российский лидер принял это решение после того, как руководители народных республик Донбасса попросили помощи в защите от нацистов.