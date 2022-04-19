Появилось кадры работы самоходных артиллерийских установок в Донбассе

Самоходные артиллерийские установки в Донбассе попали на видео. Батареи обеспечивают плотным огнем проход подразделений Луганской Народной Республики вглубь города Попасной. Об этом сообщила газета «Известия».

Утром 19 апреля стало известно, что жителей Попасной эвакуируют из Первомайска в Стаханов. Их решили дальше увезти от линии фронта. Заместитель директора Первомайского центра культуры и досуга, который занимается вопросами гуманитарной помощи беженцам, Андрей Апполонов заметил, что люди напуганы.