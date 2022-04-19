Эвакуированных в Первомайск жителей Попасной начали вывозить из-за обстрелов

Людей, эвакуированных из Попасной в Первомайск, решили увезти дальше от линии фронта. Причина этому — постоянные обстрелы со стороны Украины. Об этом сообщил заместитель директора Первомайского центра культуры и досуга, который занимается вопросами гуманитарной помощи беженцам, Андрей Апполонов.

«В основном все в тяжелом шоке (эвакуированные жители Попасной — прим. ред.) потому, что приходится вывозить людей не только на легковых автомобилях, но и на бронетехнике. После того, что люди там пережили, они никак не могут понять, что находятся уже на более свободной территории…» — процитировало его РИА «Новости».

Он добавил, что люди очень напуганы, но верят, что к ним будут хорошо относится. По его словам, сейчас жителей Попасной будут вывозить в Стаханов.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что интенсивность обстрелов Первомайска, Донецкого, Кировска в ЛНР с украинской стороны не снижается. Прошедшей ночью украинские силовики снова открыли огонь по Первомайску. Под обстрелом оказался городской центр культуры и досуга. Там раздают гуманитарную помощь беженцам из Попасной.