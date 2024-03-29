Армия 29 марта 2024, 08:50 Появились уникальные кадры внутреннего устройства Storm Shadow Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство Storm Shadow РИА «Новости»

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Российские инженеры приступили к изучению тактико-технических характеристик используемых украинской армией крылатых ракет Storm Shadow и впервые продемонстрировали внутреннюю часть такого боеприпаса. Видео показало РИА «Новости».

Специалисты с высоким уровнем квалификации начали демонтаж узлов и агрегатов Storm Shadow, они прорабатывают алгоритм обезвреживания снаряда. Невредимые фрагменты ракеты попали в их руки благодаря работе системе РЭБ.

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На видео показали головной обтекатель ракеты, которые при заходе на цель сбрасывается, донную часть со взрывателем и обезвреженный взрыватель боевой части.

«Мы детально подходим к принципам работы и изучению снаряда. Ракеты постоянно совершенствуются, но и работа ПВО улучшается. Работаем все вместе, потому что победа должна быть одна для всех», — добавил специалист.

Также в ролике показали турбореактивный двигатель ракеты, часть компрессора низкого давления, виден композиционный материал крыла, характер соединений мелких элементов ракеты.

В декабре 2023 года стало известно, что Франция и Британия передали ВСУ более 200 ракет Storm Shadow и Scalp.