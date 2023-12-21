Мир 21 декабря 2023, 13:19 Украина получила более 200 высокоточных дальнобойных ракет от Франции и Британии Герасимов: Франция и Британия передали ВСУ более 200 ракет Storm Shadow и Scalp Википедия

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Украинская армия получила свыше 200 высокоточных дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp от Франции и Великобритании. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Франция и Великобритания передали Украине более 200 управляемых ракет Storm Shadow и Scalp, которые они использует для поражения гражданских объектов в Донбассе и Крыму», — сказал он.

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Герасимов отметил, что в октябре ВСУ также получили оперативно-тактические ракеты ATACMS от США.

Ранее в Генштабе сообщили, что отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины стало основной задачей российских сил в зоне специальной операции в 2023 году. Герасимов уточнял, что костяк группировки ВСУ состоял из подразделений, которые оснастили и обучили иностранные кураторы.