Появились фото первой «цели» нового российского истребителя: она напоминает британский Defender

Первой гипотетической «целью» нового российского однодвигательного истребителя стал военный корабль, похожий на британский эсминец Defender. Такую фотографию опубликовала госкорпорация «Ростех» на своей странице в Facebook.

На снимке видны части фюзеляжа истребителя, который выполняет полет над морем. Под самолетом находится оптико-локационная станция, а в отражении ее зеркальных панелей видна теоретическая цель. Это иностранный боевой корабль, который внешне очень похож на эсминец британских военно-морских сил «тип 45».

Эсминец именно такого типа в конце июня самовольно пересек границу России неподалеку от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный корабль после попыток связаться с гостем открыл предупредительную стрельбу. Позже в Минобороны Великобритании уверили, что никаких залпов не было, а Россия просто проводила военные учения в этой акватории.

Британские СМИ сообщили, что спецподразделения страны готовят новые операции по борьбе с терроризмом и наемниками. Главной целью их противостояния должны стать Россия и Китай.