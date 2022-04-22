Погиб героически. В Севастополе простились с мичманом крейсера «Москва» Иваном Вахрушевым

При пожаре на ракетном крейсере «Москва» погиб старший мичман Иван Вахрушев. Прощание с моряком прошло в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вахрушев родился в поселке Нижний Турунъю Койгородского района Республики Коми. В армии остался после срочной службы, последнее время служил на флагмане «Москва» 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. В 2017 году участвовал в выполнении спецзадач на территории Сирии.

«Иван Леонидович погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев», — написал Развожаев.

В результате пожара на крейсере «Москва», помимо погибшего Вахрушева, без вести пропали 27 членов экипажа. Минобороны РФ сообщило, что 396 моряков эвакуировали с корабля и доставили в Севастополь.