Минобороны РФ назвало число погибших и пропавших членов экипажа крейсера «Москва»

В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» при попытке потушить возгорание погиб один военнослужащий. Еще 27 членов экипажа числятся пропавшими без вести, 396 членов экипажа эвакуированы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пожар на крейсере «Москва» произошел 13 апреля. Судно получило серьезные повреждения из-за детонации боеприпасов. Попытки экипажа справиться с пожаром не привели к результату.

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Там добавили, что министерство оказывает всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибшего и пропавших без вести.

Головной корабль проекта 1164 «Атлант» был принят эксплуатацию в 1983 году. Свое название «Москва» он получил в 1996 году, до этого носил имя «Слава». В 2015 году корабль возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море. Там крейсер своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим.