Армия 03 марта 2023, 06:48 Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выпустила в Японском море крылатую ракету Минобороны показало пуск ракеты «Калибр» с подлодки «Петропавловск-Камчатский»

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Военные учения прошли в Японском море. Экипаж подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота отработал пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» из подводного положения. Маневры показало Минобороны России.

Пуски провели в рамках плана боевой подготовки. Дизель-электрическая подлодка, по задумке военных, находясь под водой скрытно заняла позицию и выпустила крылатую ракету по условной огневой позиции противника на тактическом поле «Сюркум» в Хабаровском крае. Учения прошли успешно — «Калибр» за положенное время уничтожил цель на расстоянии более тысячи километров.

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В маневрах приняла участие не только субмарина. Район, из которого стрелял «Петропавловск-Камчатский», прикрывали другие суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотники морской авиации.

Минобороны также показало уничтожение танка в районе Авдеевки. Его местонахождение вычислили при помощи дрона, а ударили высокоточным боеприпасом нового поколения.