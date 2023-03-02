Спецоперация 02 марта 2023, 17:47 Ликвидация украинского танка попала на видео Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ высокоточным артиллерийским боеприпасом

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Минобороны показало кадры ликвидации украинского танка в районе Авдеевки современным высокоточным артиллерийским боеприпасом. Видео опубликовали в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Танк ВСУ обнаружили при помощи беспилотника. После этого по технике нанесли удар высокоточным боеприпасом нового поколения.

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«Танк уничтожен российскими артиллеристами с первого выстрела», — отметили в Минобороны.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов контролировали попадание боеприпаса по украинскому танку.

В ходе ежедневного брифинга ведомство отчиталось о событиях в зоне проведения специальной военной операции. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что истребительная авиация ВКС России сбила самолеты Су-24 и Су-25, принадлежавшие ВСУ, а также вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике.

Российские военные поразили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1» и радиолокатор наведения ЗРК «С-300» Украины.