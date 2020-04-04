    04 апреля 2020, 08:03

    Почти 5 тысяч российских военных протестировали на коронавирус

    Андрей Иванов

    Анализы на коронавирус сдали 4794 российских военных. Все результаты отрицательные. Заразившихся 2019-nCoV среди военнослужащих нет. Об этом говорится в бюллетене, который опубликовал сайт Минобороны РФ.
    Почти 5 тысяч российских военных протестировали на коронавирус

    По данным отчета, военные организовали работу девяти оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки. 32 военных госпиталя развернули специальные отделения общей емкостью 4800 койко-мест.

    У российских военных медиков есть 2872 аппарата искусственной вентиляции легких. Командование сформировало 1647 специальных расчетов для дезинфекции местности.

    Из-за стремительного распространения инфекции из Китая Россия закрыла свои границы и прекратила авиасообщение с другими странами. В регионах РФ ввели усиленные меры по борьбе с коронавирусом — режим жесткой самоизоляции. В это время никому нельзя выходить из дома без веской причины.

    Президент России Владимир Путин во время своего второго обращения к нации объявил весь апрель нерабочим. Всего в РФ зафиксировали 4149 случаев заражения коронавирусом. От болезни COVID-19 скончались 34 человека.