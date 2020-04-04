Почти 5 тысяч российских военных протестировали на коронавирус

По данным отчета, военные организовали работу девяти оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки. 32 военных госпиталя развернули специальные отделения общей емкостью 4800 койко-мест.

У российских военных медиков есть 2872 аппарата искусственной вентиляции легких. Командование сформировало 1647 специальных расчетов для дезинфекции местности.

Из-за стремительного распространения инфекции из Китая Россия закрыла свои границы и прекратила авиасообщение с другими странами. В регионах РФ ввели усиленные меры по борьбе с коронавирусом — режим жесткой самоизоляции. В это время никому нельзя выходить из дома без веской причины.

Президент России Владимир Путин во время своего второго обращения к нации объявил весь апрель нерабочим. Всего в РФ зафиксировали 4149 случаев заражения коронавирусом. От болезни COVID-19 скончались 34 человека.