Российские военные предотвратили ракетный удар по Каховской ГЭС

Вооруженные силы России предотвратили попытку украинских националистов нанести ракетный удар по Каховской ГЭС. Этот объект снабжает электричеством Херсонскую область, а водой южные районы Украины и север Крыма. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в 7:00 по московскому времени дивизион отдельной ракетной бригады Украины выпустил две тактические ракеты «Точка-У» по Каховской ГЭС.

«Обе ракеты были сбиты в воздухе средствами ПВО России», — заявил Конашенков.



Генерал-майор отметил, что один осколок упал на город Новая Каховка. Ранения получили женщина и ребенок, которым оказали первую медицинскую помощь российские солдаты, а после доставили их в больницу.Повреждения получили детский сад и несколько домов.

По словам представителя Минобороны, разрушение плотины могло привести к затоплению городов и сел в Херсонской области вместе с людьми. На такой шаг ВСУ пошли, чтобы задержать продвижение российской армии.

Накануне о подготовке теракта украинскими националистами на плотине в городе Светлодарске заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он заявил, что боевики заложили мину в дамбу, подрыв которой приведет к затоплению города и поселков, где живут более 15 тысяч человек.

Мизинцев добавил, что поток воды может повредить канализацию и водоочистные сооружения, что ухудшит эпидемическую обстановку и приведет к вспышке инфекционных заболеваний среди мирного населения.