Российские военные предотвратили ракетный удар по Каховской ГЭС
Генерал-майор Конашенков: российские ПВО сбили украинские ракеты летящие в Каховскую ГЭС
Вооруженные силы России предотвратили попытку украинских националистов нанести ракетный удар по Каховской ГЭС. Этот объект снабжает электричеством Херсонскую область, а водой южные районы Украины и север Крыма. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что в 7:00 по московскому времени дивизион отдельной ракетной бригады Украины выпустил две тактические ракеты «Точка-У» по Каховской ГЭС.
«Обе ракеты были сбиты в воздухе средствами ПВО России», — заявил Конашенков.
Генерал-майор отметил, что один осколок упал на город Новая Каховка. Ранения получили женщина и ребенок, которым оказали первую медицинскую помощь российские солдаты, а после доставили их в больницу.Повреждения получили детский сад и несколько домов.
По словам представителя Минобороны, разрушение плотины могло привести к затоплению городов и сел в Херсонской области вместе с людьми. На такой шаг ВСУ пошли, чтобы задержать продвижение российской армии.
Накануне о подготовке теракта украинскими националистами на плотине в городе Светлодарске заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он заявил, что боевики заложили мину в дамбу, подрыв которой приведет к затоплению города и поселков, где живут более 15 тысяч человек.
Мизинцев добавил, что поток воды может повредить канализацию и водоочистные сооружения, что ухудшит эпидемическую обстановку и приведет к вспышке инфекционных заболеваний среди мирного населения.