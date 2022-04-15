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    15 апреля 2022, 20:08

    Российские военные предотвратили ракетный удар по Каховской ГЭС

    Генерал-майор Конашенков: российские ПВО сбили украинские ракеты летящие в Каховскую ГЭС

    Анатолий Минкин

    Вооруженные силы России предотвратили попытку украинских националистов нанести ракетный удар по Каховской ГЭС. Этот объект снабжает электричеством Херсонскую область, а водой южные районы Украины и север Крыма. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Российские военные предотвратили ракетный удар по Каховской ГЭС

    Он подчеркнул, что в 7:00 по московскому времени дивизион отдельной ракетной бригады Украины выпустил две тактические ракеты «Точка-У» по Каховской ГЭС.

    «Обе ракеты были сбиты в воздухе средствами ПВО России», — заявил Конашенков.

    Генерал-майор отметил, что один осколок упал на город Новая Каховка. Ранения получили женщина и ребенок, которым оказали первую медицинскую помощь российские солдаты, а после доставили их в больницу.Повреждения получили детский сад и несколько домов.

    По словам представителя Минобороны, разрушение плотины могло привести к затоплению городов и сел в Херсонской области вместе с людьми. На такой шаг ВСУ пошли, чтобы задержать продвижение российской армии.

    Накануне о подготовке теракта украинскими националистами на плотине в городе Светлодарске заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Он заявил, что боевики заложили мину в дамбу, подрыв которой приведет к затоплению города и поселков, где живут более 15 тысяч человек.

    Мизинцев добавил, что поток воды может повредить канализацию и водоочистные сооружения, что ухудшит эпидемическую обстановку и приведет к вспышке инфекционных заболеваний среди мирного населения.