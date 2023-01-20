Армия 20 января 2023, 12:56 Песков ответил на вопрос о продолжении частичной мобилизации Песков о продолжении частичной мобилизации: президент объявил о ее завершении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Частичная мобилизация в России завершилась после объявления президента страны Владимира Путина. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на военную службу призвали запланированное число мобилизованных, после чего начался обычный призыв.

Реклама

«Об этом говорил несколько раз президент и предлагаем на это ориентироваться», — привел слова Пескова «Интерфакс».

Реклама

Вопрос о частичной мобилизации представителю Кремля журналисты задали после официального ответа администрации президента на запрос депутата псковского областного собрания Артура Гайдука. В документе говорится, что подписанный президентом указ продолжает действовать.

«Думаю, что, скорее всего, это такая юридическая особенность. <…> Но здесь все-таки главное: я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина», — подчеркнул Песков.

Частичная мобилизация в России прошла с 21 сентября по 9 декабря 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что для участия в специальной военной операции на военную службу из запаса поступили более 300 тысяч мобилизованных и добровольцев.

Глава государства подчеркнул, что в зону проведения СВО отправили только половину, остальные находятся в боевых подразделениях или выполняют функции территориальной обороны. Причин для проведения новой волны частичной мобилизации нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал всех не ориентироваться на слухи о мобилизации, а следить за официальными заявлениями властей.