Кулеба усмотрел серьезные риски для Украины в учениях «Запад-2021»

На Украине испугались совместных учений «Запад-2021», которые проводят Россия и Белоруссия. Якобы разыгрываемые на них сценарии несут стране очень большие риски.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» призвал внимательнее следить за российско-белорусскими маневрами.

«Что касается учений „Запад-2021“, то нам нужно следить за этим внимательнее. <…> Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски», — сказал он, добавив, что за учениями наблюдают украинские военные и дипломаты.

Стратегические учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Их проведут на девяти российских и пяти белорусских полигонах. Участие в маневрах примут до 200 тысяч военнослужащих, порядка 80 самолетов и вертолетов и сотни единиц боевой техники. На них проверят уровень готовности и способности военных РФ и Белоруссии к совместным действиям.

В российском Минобороны заявили, что Украина начала кампанию по дискредитации учений и распространяет фейки о заболеваниях военнослужащих.