Армия 02 декабря 2022, 12:22 Партию модернизированных танков Т72Б3М поставили в Минобороны Минобороны России получило от «Уралвагонзавода» партию модернизированных танков Т72Б3М РИА «Новости»

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Компания «Уралвагонзавод» передала Минобороны России модернизированные танки Т72Б3М, сообщил ТАСС. Машины оборудовали новыми пушками, системами прицеливания и усиленной броней.

«В танке установлен форсированный двигатель В-92С2 мощностью тысяча лошадиных сил», — рассказали представители «Уралвагонзавода». Мотор разработали специалисты «ЧТЗ-Уралтрак».

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Танк станет «живучее» благодаря новой броне. Конструкторы оснастили машину новой системой управления огнем — процесс подготовки выстрела станет автоматическим, а точность стрельбы повысится.

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Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал агентству, что танки старого выпуска получат современный облик после проделанной работы. Эксперт уточнил, что модернизация — быстрый и недорогой способ оснащения войск бронетанковой техникой.

В следующем году финансирование гособоронзаказа увеличат в полтора раза, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он добавил, что меры позволят обеспечить ВС России оружием и техникой не менее чем на 97%.