Армия 30 ноября 2022, 13:36 Шойгу пообещал, что гособоронзаказ выполнят на уровне не менее 99% Шойгу сказал, что финансирование гособоронзаказа в 2023 году вырастет в 1,5 раза Пресс-служба Минобороны

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Текущие меры по выполнению гособоронзаказа России позволяют гарантировать его выполнение на уровне не менее 99%. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Его процитировал ТАСС.

Он сделал это заявление на заседании коллегии военного ведомства. Оно прошло 30 ноября.

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При этом Шойгу отметил ужесточение требований к выполнению гособоронзаказа на всех уровнях. Он объяснил это текущими условиями —- проведением спецоперации. Контроль выполняют на базе Национального центра управления обороной.

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«В текущем году оптимизирована реализация действующих и заключенных новых госконтрактов. При этом в полном объеме обеспечено их авансирование», — добавил он.

Также глава Минобороны заявил, что финансирование гособоронзаказа из бюджетных средств в следующем году планируют увеличить в 1,5 раза. В таком же размере вырастет и сам объем задач для выполнения. По словам министра обороны, это позволит обеспечить российскую армию вооружением и техникой на 97%.