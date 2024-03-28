Армия 28 марта 2024, 14:34 Освободившему Авдеевку генерал-полковнику Мордвичеву вручили «Золотую Звезду» Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» генерал-полковнику Мордвичеву

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Медаль «Золотая Звезда» вручил министр обороны России Сергей Шойгу командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. Как сообщила пресс-служба Минобороны, указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

В ходе торжественной церемонии награждения Шойгу заявил, что Мордвичев заслужил высшую награду за образцовое выполнение поставленных задач.

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«Слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверенно, поэтому и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России, и страна оценила Ваш ратный труд», — заявил министр.

Глава оборонного ведомства пожелал генерал-полковнику Мордвичеву дальнейших успехов на военной службе.

Как напомнили «Известия», в конце февраля награды получили военнослужащие группировки «Центр» проявившие героизм и мужество при освобождении Авдеевки.

Сразу после доклада об освобождении города президент России направил поздравительную телеграмму, в которой выразил благодарность военным и особо отметил работу командующего войсками группировки «Центр» генерал-полковника Андрея Мордвичева.