Армия 13 марта 2023, 08:52 Осужденные и наркозависимые. Военнопленный рассказал, кого мобилизовали в ВСУ Военнопленный заявил РИА «Новости», что в ВСУ нет идейных бойцов РИА «Новости»

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В Вооруженные силы Украины призвали отбывающих наказание преступников и наркозависимых, патриотов там нет. Некоторые, для того чтобы не попасть под мобилизацию, оформляют опеку над чужими детьми, рассказал РИА «Новости» военнопленный.

«[Осужденные и наркозависимые] идут туда с тем расчетом, чтобы им сняли судимость. А хотят воевать или нет, я не знаю. Идейных нет», — заявил он.

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Его сослуживец оформил опеку над тремя детьми, которых буквально «собрал по знакомым», чтобы законно отказаться от военной службы. По словам солдата, это стандартная схема — отцам и опекунам трех и более детей разрешают демобилизоваться. За оставление позиции в зоне боевых действий украинских солдат отправляют в тюрьму на срок от семи до 10 лет, в тылу, по словам пленного, дают чуть меньше.

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Сам собеседник агентства попал в ряды ВСУ, несмотря на отрицательное заключение медкомиссии. После двухдневной подготовки его вместе с другими новобранцами перебросили под Авдеевку и под угрозой расстрела отправили на передовую. Там бойцы сдались в плен российским войскам.