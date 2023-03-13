Армия 13 марта 2023, 07:29 Военнопленный рассказал о запугивании новобранцев ВСУ под Авдеевкой РИА «Новости»: военнопленный заявил, что ВСУ у Авдеевки угрожают расстрелом за отступление РИА «Новости»

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Офицеры 53-й бригады Вооруженных сил Украины под Авдеевкой пригрозили расстрелять новобранцев за попытку отступления с передовых позиций. Военнопленный рассказал об этом РИА «Новости».

По его словам, рядовых перебросили на передовую, а сами офицеры остались на командно-наблюдательном пункте и пригрозили стрелять по ним в случае отступления. Военнослужащий не хотел отправляться на фронт, но знал, что это сурово наказывают — суд приговаривает к сроку от семи до 10 лет тюрьмы, если бежать с позиции, и чуть меньше, если отказаться в тылу.

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«То есть, когда с позиций уходишь, то больше, а там уже меньше. И еще офицеры… Если будешь уходить с позиции — будут стрелять», — объяснил он.

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Командование после двухдневной подготовки отправило его вместе с другими сослуживцами-новобранцами на передний край укрепленного района у населенного пункта Водяное под Авдеевкой в расположение 53-й бригады ВСУ. Во время штурма в начале марта они решили сдаться в плен и вышли к российским войскам с поднятыми руками.

Другие украинские военнопленные рассказали, как командование ВСУ обмануло их. Они вступили в отряды теробороны Полтавы, а оказались в зоне интенсивных боев.