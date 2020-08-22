Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

Кадры учебных полетов в стратосфере высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 ВКС России были опубликованы в Сети.

На видеозаписи, которую разместил телеканала «Звезда» на YouTube-канале, видны взлет, набор высоты, а также полет в стратосфере, который был снят из кабины пилота.

Полеты МиГ-31 состоялись в рамках летно-тактических учений истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО).

В июле в российских войсках прошла внезапная проверка. Такой приказ дал президент России Владимир Путин. Полеты истребителей МиГ-23 четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа, а также действия подразделения 58−й армии сняли на видео.