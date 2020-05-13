Опубликовано видео из кабины штурмовика Су-25 над Москвой

Судя по кадрам, камера была закреплена на шлеме пилота. Самолеты, пролетая над центром Москвы, выпустили дым, окрашенный в цвета российского флага.

В этом году из-за пандемии коронавируса парад Победы перенесли. Однако в Москве прошел авиапарад и прогремел праздничный салют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас точно назвать дату проведения праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне нельзя. Сейчас вся Россия живет в режиме строгой самоизоляции, чтобы не допустить распространения коронавируса.