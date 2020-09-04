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    04 сентября 2020, 13:08

    Более 80% россиян считают себя патриотами — опрос

    Алена Макаренко

    Патриотами считают себя 82% россиян. Такие результаты показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
    Более 80% россиян считают себя патриотами — опрос

    Большинство из этих граждан относятся к возрастным категориям от 46 до 60 лет и от 60 лет и старше.

    Не склонны считать себя патриотами 14% опрошенных. Среди участников соцопроса в возрасте 18-30 лет такой позиции придерживается каждый пятый (22%).

    Патриот — не тот, кто пытается избежать службы в армии. Так считает 71% россиян. А 23% опрошенных придерживается противоположной точки зрения, отметил «Русская планета».

    Патриотом нельзя назвать того, кто не знает историю своей родины. По данным ФОМ, это мнение 69% соотечественников. Ничего общего с патриотизмом не имеют граждане, которые игнорируют выборы. Это позиция почти половины россиян (49%).

    Всероссийский опрос проводился с 31 июля по 2 августа 2020 года среди тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

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