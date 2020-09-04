Большинство из этих граждан относятся к возрастным категориям от 46 до 60 лет и от 60 лет и старше.

Не склонны считать себя патриотами 14% опрошенных. Среди участников соцопроса в возрасте 18-30 лет такой позиции придерживается каждый пятый (22%).

Патриот — не тот, кто пытается избежать службы в армии. Так считает 71% россиян. А 23% опрошенных придерживается противоположной точки зрения, отметил «Русская планета».

Патриотом нельзя назвать того, кто не знает историю своей родины. По данным ФОМ, это мнение 69% соотечественников. Ничего общего с патриотизмом не имеют граждане, которые игнорируют выборы. Это позиция почти половины россиян (49%).

Всероссийский опрос проводился с 31 июля по 2 августа 2020 года среди тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше.