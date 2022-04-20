«Он понимал, что идет защищать Родину». Мама погибшего в Донбассе солдата рассказала о последнем разговоре с ним

Служивший в ополчении ДНР 18-летний Алексей Сенча погиб в марте. Незадолго до смерти он объяснял маме, что не мог поступить иначе: он пошел защищать от нацистов свою семью и Родину. Об этом «360» рассказала мать погибшего Наталья.

«20 марта мне сообщили, что погиб сынок <…>. Алексей Сенча, служил в ополчении. Он утром позвонил, сказал, что не будет говорить, где находится, вечером позвонит. Но он больше так и не вышел на связь», — поделилась мама солдата.

Женщина живет в Макеевке с дочкой и дядей. С середины марта нет информации о ее муже, который тоже служит в ополчении.

«Надеемся, что муж найдется», — сказала собеседница «360».

Она добавила, что в Макеевке, Солнечном, Червоногвардейке слышны звуки стрельбы.

«Они восемь лет мучают нас. Сын мой… он последний раз приехал в среду, до 20-го, говорил: „Мама, если бы мы не пошли, нас бы тут убили. Тебя бы убили, сестру“. Он понимал, что идет защищать Родину. Он пошел по стопам папы, он не прятался — ничего. Мечта была пойти в военное — ничего не получилось», — объяснила Наталья.

Она 20 апреля была на встрече вдов и матерей погибших солдат ДНР, мероприятие состоялось в Донецке. Женщинам отдали гуманитарную помощь, которую собрали для них в Подмосковье.