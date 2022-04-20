«Мы все вместе». Подмосковье передало гуманитарную помощь вдовам и матерям погибших солдат ДНР

Продуктовые наборы и лекарства волонтеры из Московской области привезли в Донецк, где раздали вдовам и матерям погибших военных. Председатель Общественной палаты городского округа Щелково Рушан Махмутов отметил, что Подмосковью важно знать, что помощь дошла до нуждающихся.

«Все жители [Московской области] стараются помочь, все неравнодушные приходят. Медикаментов целая фура пришла для госпиталей и для вашей жизни. Все, что мы можем: продукты питания, средства личной гигиены, лекарства. Помощь будет на постоянной основе, у нас есть склады. Машины загружены, почти каждый день будут приходить. Поэтому обращайтесь, через разные фонды мы работаем. Мы представляем Общественную палату Московской области. [Губернатор Подмосковья] Андрей Юрьевич Воробьев лично просил вам передать слова соболезнования. Держитесь, вся Россия с вами! Мы все вместе», — заявил Махмутов.

Источник фото: телеканал «360»

Также на встрече выступила координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна. Она выразила соболезнования родственникам погибших.

«Теряем мы уже восемь лет, хороним своих близких. <…> Чтить память погибших и заботиться о семьях погибших, о детках. Мы будем как одна семья и будем помогать», — сказала она.

Ранее волонтеры из Московской области передали в Республиканский центр медицинской генетики и пренатальной диагностики Минздрава ДНР высокобелковое специальное детское питание для людей с фенилкетонурией.