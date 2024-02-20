Армия 20 февраля 2024, 10:57 Один из последних экземпляров редкого танка «Береза» заметили в арсенале ВСУ «Российская газета»: ВСУ показали редкий танк Т-80УД «Береза» РИА «Новости»

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Украинские войска взяли на вооружение произведенные в Харькове советские танки Т-80УД «Береза». В исправном состоянии остались всего несколько единиц, сообщила «Российская газета».

В интернете появилось видео, снятое на одном из украинских полигонов. Военные без оружия, шлемов и бронежилетов ездили на Т-80УД «Береза» между деревьев по припорошенной снегом земле. По информации журналистов, в распоряжении Вооруженных сил Украины остались всего несколько исправных экземпляров этой техники, поэтому показанный танк — настоящая редкость.

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Т-80УД «Береза» с двухтактным дизельным двигателем 6ТД мощностью 1000 лошадиных сил производили во второй половине 80-х годов в Харькове. Большинство машин передали в Таманскую и Кантемировскую дивизии, часть отправили в Пакистан. Отдельные экземпляры хранили при училищах и для проведения испытаний.

Устаревшие танки стали базой для Т-84 «Оплот» и Т-84-120 «Ятаган», которые применили ВСУ. Журналисты назвали управление этими машинами сложным и непрактичным.