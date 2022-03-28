Россиянам показали вооружения украинских военных

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине не будут поставлять новые танки, поскольку их военные не имеют нужных навыков по использованию этих боевых машин. Журналисты Life сделали обзор вооружения, с помощью которого воюют украинские военные.

Танк Т-84 БМ «Оплот» и Т-84-120 «Ятаган» пересобраны из Т-84, который был модифицирован из советского танка Т-80УД. Двигатели, которые установлены на «Оплоте», создали еще в 1976 году, а алгоритмы управления по-прежнему являются сложными и непрактичными.

Разработка машины БТР-4 «Буцефал» началась еще в 2000-м году. Машина, по заявлению представителя ЛНР, является уязвимой даже для стрелкового оружия. Также есть дефекты в работе прицелов, панорамных устройств, блоков системы управления огнем.

Броневики «Варта», «Козак», «Барс» — бронемашины, представляющие собой гражданский внедорожник с бронекорпусом. По словам экспертов, машины «Варта» часто перегреваются на трассе и расходуют большой объем топлива.

Разработка грузовика-вездехода КрАЗ-255Б началась еще в 1967 году и была остановлена в 1994-м. На Украине имеются относительно свежие модификации, например КрАЗ-6446, однако ими пока не пользуются из-за угрозы уничтожения.

Противотанковый ракетный комплекс «Стугна» сравнивают с разукрашенным противотанковым комплексом «Фагот», который стоял на вооружении СССР с 1970 года. Также на Украине имеется ПТРК — РК-3 «Корсар», стоимость установки которого составляла около 120 тысяч долларов. В производстве он оказался дороже даже американского «Джавелина».