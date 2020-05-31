Обвинение в копировании «Мистралей» опровергли в России

Журнал Forbes обвинил Россию в том, что она собирается построить клоны французских «Мистралей». Десантные корабли проекта 23900 «Прибой», которые создадут на заводе в Керчи, принципиально отличаются от натовских, и это сообщение — фейк.

Кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов заявил во время беседы с «ПолитЭкспертом», что подобное сравнение неприлично, так как задачи российской морской пехоты существенно отличаются от задач войск НАТО. Отечественные корабли в принципе не могут быть похожи на «Мистрали».

«У нас принцип: открывается носовая часть (называется аппарель), выплывают плавающие танки. Высадка морского десанта на побережье осуществляется таким способом. У НАТО и американцев используются вертолеты с боевым комплектом и составом, чего у нас в тактике морской пехоты не было ни в советское время, ни сейчас в ВМФ», — заявил Усвяцов.

Собеседник добавил, что в проекте кораблей «Прибой» указывают иное водоизмещение и другие контуры.

Ранее Forbes опубликовал материал, в котором обвинил Россию в намерении скопировать французские вертолетоносцы «Мистраль» и построить свои десантные корабли на базе западных образцов. Корабли проекта 23900 «Прибой» построят на заводе «Залив» в Керчи.

В начале года главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов рассказал, что флот получит два новых вертолетоносца. Строить корабли начнут в 2020 году.