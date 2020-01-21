Строительство российских вертолетоносцев начнут ко Дню Победы

Он пообещал, что новые корабли будут превосходить по всем параметрам французские «Мистрали».

«Это абсолютно новый проект. Их водоизмещение составит более 20 тысяч тонн», — отметил он.

При этом адмирал отметил, что новые корабли получат отличные мореходные качества, эксплуатационные и конструктивные характеристики.

Россия и Франция заключили контракт на поставку двух вертолетоносцев «Мистраль» еще в 2011 году. Однако корабли так и не поступили в страну. Париж расторг контракт после введения антироссийских санкций со стороны ЕС и выплатил компенсацию в один миллион евро.

После этой ситуации Россия начала задумываться о строительстве собственных кораблей, которые смогут перевозить вертолеты. В мае 2017 года министерство обороны России объявило, что они поступят на вооружение в военно-морской флот в 2022 году.