    21 января 2020, 19:05

    Строительство российских вертолетоносцев начнут ко Дню Победы

    Анатолий Минкин

    Военно-морской флот России получит два универсальных вертолетоносца. Строительство начнется в этом году и его приурочат к 9 мая. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

    Он пообещал, что новые корабли будут превосходить по всем параметрам французские «Мистрали».

    «Это абсолютно новый проект. Их водоизмещение составит более 20 тысяч тонн», — отметил он.

    При этом адмирал отметил, что новые корабли получат отличные мореходные качества, эксплуатационные и конструктивные характеристики.

    Россия и Франция заключили контракт на поставку двух вертолетоносцев «Мистраль» еще в 2011 году. Однако корабли так и не поступили в страну. Париж расторг контракт после введения антироссийских санкций со стороны ЕС и выплатил компенсацию в один миллион евро.

    После этой ситуации Россия начала задумываться о строительстве собственных кораблей, которые смогут перевозить вертолеты. В мае 2017 года министерство обороны России объявило, что они поступят на вооружение в военно-морской флот в 2022 году.