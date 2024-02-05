Армия 05 февраля 2024, 02:02 Обновленный Су-57 назвали самым быстрым истребителем MWM: истребитель Су-57 с новым двигателем превзошел американские F-35 и F-22 РИА «Новости»

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Российский истребитель Су-57 станет самым быстрым в мире благодаря новому двигателю. Об этом написало издание Military Watch Magazine.

«АЛ-51Ф позволит истребителю летать в крейсерском режиме без использования форсажных камер на суперкрейсерской скорости, а также на скоростях два Маха и более», — отметили в статье.

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Автор материала напомнил, что американский истребитель F-35 не может летать на сверхзвуковых скоростях без применения форсажа. Тяга у нового российского двигателя выше чем у американских аналогов примерно на 8%.

Но главным преимуществом Су-57 названа гораздо меньшая потребность в обслуживании и возможность повышения маневренности на малых скоростях.

«Силовая установка АЛ-51Ф увеличит этот показатель российского самолета — почти на 10%», — резюмировал обозреватель.

В декабре Минобороны получило партию истребителей пятого поколения Су-57. Боевые машины поступят ВКС России в 2024 году.