Армия 27 декабря 2023, 13:05 Минобороны получило партию истребителей пятого поколения Су-57 Мантуров: ОАК передала Минобороны партию истребителей пятого поколения Су-57 РИА «Новости»

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) передал министерству обороны заключительную партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова привели на сайте ведомства.

Самолеты успешно прошли все необходимые заводские испытания. Наращивание производства этих уникальных истребителей оказалось возможным благодаря решению вопросов по поставкам комплектующих и совершенствованию технологий сборки.

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«Считаю, что коллектив КНААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей», — подчеркнул Мантуров.

По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, которые также привели в релизе Минпромторга, в цехе окончательной сборки уже идет работа над боевыми машинами, которые поступят ВКС России в 2024 году.

В начале декабря Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Техника прошла наземные и летные испытания.