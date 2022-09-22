Частичная мобилизация: кто годен к военной службе, кого призовут в первых рядах | 360°

Власть 22 сентября 2022, 16:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сенатор Ковитиди призвала обновить критерии годности к службе в России Сенатор Ковитиди призвала урезать основания для отсрочки от службы в армии РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России необходимо урезать список заболеваний, при которых возможна отсрочка от службы в армии, заявила РИА «Новости» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она напомнила, что сейчас от этого освобождают призывников с плоскостопием и некоторыми степенями сколиоза.

«Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей», — рассказала Ковитиди. Сенатор добавила, что критерии годности к военной службе в РФ необходимо пересмотреть и исключить ряд заболеваний, препятствующих призыву.

Реклама

Накануне президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в ряды Вооруженных сил призовут 300 тысяч человек. После этого появились слухи о том, что в России могут мобилизовать до одного миллиона человек. Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что мобилизованные россияне будут получать от 205 тысяч рублей в месяц.

Реклама

0 0 0 0 6 21