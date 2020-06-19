Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях войны

Министерство обороны России открыло на своем официальном сайте раздел под названием «В первые дни великой войны». Были рассекречены архивные донесения и сводки Генштаба, шифрограммы и воспоминания участников первых боев с фашистами. Представленные документы показывают, что на некоторых участках Советская армия сумела отбросить нацистов за границы страны.

Например, части 6-й армии в районе Рава-Русская Львовской области только за 23 июня уничтожили 50 немецких самолетов. Авиация Юго-Западного фронта сумела за 24 июня сбить 177 самолетов и шесть танков противника.

На сайте Минобороны были также опубликованы воспоминания участников первых боев. Они подметили, что немцы хорошо владеют оружием, эффективно используют минометы, наладили хорошую координацию пехоты с авиацией с помощью сигнальных огней, но очень трусливы.

«Говоря о слабостях врага, командиры отмечали, что „ночью немцы не наступают“, проявляют „беспечность в расположении танковых частей на отдых“, артиллеристы врага ведут огонь „без учета его действенности, с тем, чтобы только показать силу своего огня“, и в целом — „немцы наступают методично и по расписанию“», — говорится в документах. Особенно немецкие захватчики боялись штыковых атак.

В журнале National Interest была опубликована статья президента РФ Владимира Путина, в которой он называет несправедливым возложение вины за начало Второй мировой войны на Россию. По его мнению, ответственность за это несут все ведущие страны мира.