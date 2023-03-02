Армия 02 марта 2023, 05:20 Новый вид военных операций для защиты от США начали разрабатывать в России «Военная мысль»: РФ разрабатывает новый вид операций для защиты от США РИА «Новости»

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Новый вид военных операций с применением ядерного оружия разрабатывается в России в целях защиты от потенциальной агрессии со стороны США, сообщил российский журнал для военачальников «Военная мысль», издаваемый Минобороны страны.

По его данным, агрессия США против России нарастает, поскольку Вашингтон утрачивают ведущие позиции в мире, считая виновной в этом Москву.

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Авторы публикации допускают, что Белый дом рассчитывает развалить Россию в рамках «Стратегической (глобальной) многосферной операции». Благодаря ей Пентагон сможет поразить с помощью обычного мгновенного удара не менее 65-70% стратегических ядерных сил России, а также нейтрализовать российские носители ядерного оружия, используя глобальную систему ПРО. После этого для уничтожения страны останется нанести минимальный ядерный удар.

В России, чтобы защититься от подобного сценария, разрабатывают «операцию стратегических сил сдерживания», подчеркивается в статье. Предполагается, что будут использованы «современные стратегические наступательные и оборонительные, ядерные и неядерные вооружения».

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у России достаточно сил и ресурсов для производства оружия, способного отразить и подавить любую агрессию.