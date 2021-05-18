Новый российский авианосец оценили в полтриллиона рублей

Строительство нового российского авианосца может обойтись стране в 500 миллиардов рублей. Об этом сообщил член коллегии ВПК и Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов, рассказало РИА «Новости».

Полтриллиона рублей — ориентировочная стоимость. Нужно учитывать, что при создании таких масштабных кораблей по мере строительства возможно удорожание. Поэтому это лукавая цифра, отметил Поспелов.

«Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», — сказал он.

Поспелов указал на то, что водоизмещение российского авианосца составит не менее 70-80 тысяч тонн. Он должен быть дешевле, чем американский, но и немного поменьше. Авианосцы США обладают водоизмещением 110 тысяч тонн и могут принимать более 100 летательных аппаратов, включая дроны.

Американский журнал National Interest ранее сопоставил мощь российского и американского флотов. По оценке авторов исследования, гипотетическое военное столкновение России и США в Черном море не выявит быстрого победителя.